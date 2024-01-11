- У Смолова было простудное заболевание во время последнего матча в том году, поэтому приняли решение не везти его в Воронеж. Это могло повлечь большие проблемы. Фёдор спокойно восстановился, также начал режим индивидуальных тренировок вовремя и проделал работу в полном объёме, поэтому сейчас он полностью готов, - приводит слова Родионова "Чемпионат".
Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов, которому в феврале 2024 года исполнится 34 года, в текущем сезоне провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил в них 5 голов и отдал 4 результативных паса. Экс-форвард сборной России выступает за столичный клуб с января 2022 года, когда его трансфер был выкуплен у "Локомотива" за 120 тысяч евро.
В декабре 2023 года форвард пропустил выездной матч "Динамо" против воронежского "Факела" в рамках 18 тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Главный врач "Динамо": Смолова не взяли в Воронеж, но сейчас он полностью готов
Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал о физическом состоянии 33-летнего нападающего Фёдора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"