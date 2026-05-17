ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен

"Спартак" третий год подряд остался без медалей РПЛ

Московский "Спартак" третий год подряд завершил чемпионат России вне призовой тройки.
По итогам сезона красно-белые заняли четвёртое место в таблице РПЛ.

В заключительном туре команда Хуана Карлоса Карседо сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" - 0:0. В итоге москвичи набрали 52 очка и на один балл отстали от "Локомотива", который финишировал третьим.

Последний раз "Спартак" выигрывал медали чемпионата России в сезоне-2022/2023, когда стал бронзовым призёром. После этого красно-белые завершили один сезон на пятой позиции, а затем дважды подряд финишировали четвёртыми.

