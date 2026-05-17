По итогам сезона красно-белые заняли четвёртое место в таблице РПЛ.
В заключительном туре команда Хуана Карлоса Карседо сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" - 0:0. В итоге москвичи набрали 52 очка и на один балл отстали от "Локомотива", который финишировал третьим.
Последний раз "Спартак" выигрывал медали чемпионата России в сезоне-2022/2023, когда стал бронзовым призёром. После этого красно-белые завершили один сезон на пятой позиции, а затем дважды подряд финишировали четвёртыми.
"Спартак" третий год подряд остался без медалей РПЛ
Московский "Спартак" третий год подряд завершил чемпионат России вне призовой тройки.
Фото: ФК "Спартак"