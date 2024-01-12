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Голкипер "Краснодара" Агкацев: мы успели запрыгнуть в последний вагон детей, чье детство прошло без телефонов

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Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев рассказал о своем детстве.
Фото: ФК "Краснодар"
"Наше поколение выросло на улице. Мы постоянно играли в футбол, догонялки, другие различные игры. Скажем так, мы успели запрыгнуть в последний вагон детей, чье детство прошло без телефонов и иных гаджетов. Я очень рад этому. Нынешнее поколение детей очень сильно отличается от нас", - приводит слова Агкацева "РБ Спорт".

Станислав Агкацев является игроком "Краснодара". В текущем сезоне 22-летний голкипер провел один матч в чемпионате России и шесть встреч группового этапа Кубка России. Всего Агкацев пропустил 11 мячей и дважды оставил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро. Напомним, что "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти сыгранных туров. Команда Владимира Ивича сыграет с "Химками" в плей-офф Пути Регионов.

Краснодар Агкацев
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