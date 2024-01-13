Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
Манчестер Сити2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
3 - 0 3 0
ВильярреалЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Атлетик
2 - 0 2 0
Реал Сосьедад2 тайм
Бетис
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
СалернитанаЗавершен
Верона
2 - 1 2 1
ЭмполиЗавершен
Монца
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
1 - 1 1 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 1 0 1
АйнтрахтЗавершен
Аугсбург
0 - 1 0 1
БайерЗавершен
Фрайбург
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Дармштадт
0 - 1 0 1
Боруссия Д2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
1 - 3 1 3
РеймсЗавершен
Ренн
23:00
НиццаНе начат

Юран: я бы переход Севикяна в "Краснодар" или ЦСКА, но не в чемпионат Венгрии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Пари НН" Сергей Юран не понял мотивации вингера команды Эдгара Севикяна перейти в "Ференцварош".
Фото: "Чемпионат"
"Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского. Я говорил раньше, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты. Я бы понял, если бы он пошёл в "Краснодар" или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, "Ференцварош"… Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога", - заявил Юран.

Полузащитник Эдгар Севикян принял участие во всех 18-ти матчах РПЛ в составе "Пари НН" в текущем сезоне и записал на свой счет 4 гола. Ранее стало известно, что Севикян близок к трансферу в "Ференцварош", который является действующим победителем чемпионата Венгрии. По сообщениям СМИ, в приобретении Севикяна в зимнее трансферное окно был заинтересован "Краснодар".

Источник: "Чемпионат"

Юран Севикян Ференцварош Российские трансферы Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится