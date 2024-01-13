"Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского. Я говорил раньше, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты. Я бы понял, если бы он пошёл в "Краснодар" или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, "Ференцварош"… Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога", - заявил Юран.
Полузащитник Эдгар Севикян принял участие во всех 18-ти матчах РПЛ в составе "Пари НН" в текущем сезоне и записал на свой счет 4 гола. Ранее стало известно, что Севикян близок к трансферу в "Ференцварош", который является действующим победителем чемпионата Венгрии. По сообщениям СМИ, в приобретении Севикяна в зимнее трансферное окно был заинтересован "Краснодар".
Источник: "Чемпионат"
Юран: я бы переход Севикяна в "Краснодар" или ЦСКА, но не в чемпионат Венгрии
Наставник "Пари НН" Сергей Юран не понял мотивации вингера команды Эдгара Севикяна перейти в "Ференцварош".
Фото: "Чемпионат"