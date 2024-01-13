Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
2 - 3 2 3
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
3 - 0 3 0
ВильярреалЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
0 - 0 0 0
Гранада2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
СалернитанаЗавершен
Верона
2 - 1 2 1
ЭмполиЗавершен
Монца
1 - 3 1 3
Интер2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
1 - 1 1 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 1 0 1
АйнтрахтЗавершен
Аугсбург
0 - 1 0 1
БайерЗавершен
Фрайбург
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Дармштадт
0 - 3 0 3
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
1 - 3 1 3
РеймсЗавершен
Ренн
2 - 0 2 0
Ницца2 тайм

Metaratings: "Краснодар" планирует перехватить Кругового у ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Данил Круговой может перейти в "Краснодар".
Фото: официальный сайт "Зенита"
Лидер чемпионата России "Краснодар" может подписать защитника "Зенита" Данила Кругового, которого в последнее время связывают с переходом в ЦСКА. По сообщениям источника, "Краснодар" пополнил список претендентов на футболиста, в котором, помимо ЦСКА, называются московское "Динамо" и французский "Гавр".

Контракт Кругового с "Зенитом" истекает 30-го июня 2024-го года, а это означает, что он может вести переговоры с любыми клубами о бесплатном трансфере летом. В текущем сезоне Данил Круговой принял участие в 18-ти матчах в футболке "Зенита" во всех турнирах и дважды записывал на свой счет результативные передачи (по разу в чемпионате и кубке страны).

Специализированный портал transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в 2 миллиона евро.

Источник:Metaratings

ЦСКА Зенит Круговой Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится