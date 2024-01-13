Лидер чемпионата России "Краснодар" может подписать защитника "Зенита" Данила Кругового, которого в последнее время связывают с переходом в ЦСКА. По сообщениям источника, "Краснодар" пополнил список претендентов на футболиста, в котором, помимо ЦСКА, называются московское "Динамо" и французский "Гавр".
Контракт Кругового с "Зенитом" истекает 30-го июня 2024-го года, а это означает, что он может вести переговоры с любыми клубами о бесплатном трансфере летом. В текущем сезоне Данил Круговой принял участие в 18-ти матчах в футболке "Зенита" во всех турнирах и дважды записывал на свой счет результативные передачи (по разу в чемпионате и кубке страны).
Специализированный портал transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в 2 миллиона евро.
Источник:Metaratings
Metaratings: "Краснодар" планирует перехватить Кругового у ЦСКА
Фото: официальный сайт "Зенита"