"В принципе, все хорошо, тренировочный процесс идет. Нагрузки выдерживаю, в общей группе тренируюсь, с Валерием Карпиным и футболистами общаюсь. Мне все нравится, хорошая атмосфера", - цитирует Глушакова "ТАСС".
Ранее Глушаков выступал за "Спартак", "Пари НН", "Химки", "Ахмат" и "Локомотив". Последним клубом полузащитника является костромской "Спартак". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 300 тысяч евро. Ранее Глушаков регулярно привлекался к играм сборной России и провел за национальную команду 57 игр, забив в них шесть мячей.
Глушаков - о тренировках с "Ростовом": нагрузки выдерживаю, в общей группе тренируюсь
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал о тренировках с "Ростовом".
Фото: ФК "Химки"