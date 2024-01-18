18-го января по итогам заседания РФС с "Рубина" был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Теперь казанский клуб может беспрепятственно осуществлять трансферы.
Запрет на регистрацию новых игроков был наложен Российским Футбольным Союзом 2-го ноября. Причиной санкции была невыплата "Рубином" компенсации при досрочном расторжении контракта экс-членов тренерского штаба команды Олега Нечаева и Юрия Уткульбаева.
По итогам первой части сезона "Рубин" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе казанского клуба 28 очков в 18-ти турах.
С "Рубина" снят запрет на регистрацию новых футболистов
РФС разрешил казанскому "Рубину" заявлять новых игроков.
Фото: официальный сайт "Рубина"