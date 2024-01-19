"Спортивный директор, придя в команду, должен назвать цели, задачи. Допустим, стать чемпионами страны или выиграть кубок. Решение этого спортивного директора — это решение по бюджету. И тренер, и спортивный директор в очень непростой ситуации. Допускаю, что через два-три месяца их может и не быть в "Спартаке". Они скорее временщики", - заявил Гладилин.
Экс-скаут "Бенфики", "Гранады" и "Вальядолида" Томаш Амарал занял пост спортивного директора московского "Спартака" 1-го января 2024-го года. Контракт с португальским специалистом рассчитан на полтора года. Главный тренер Гильермо Абаскаль работает в клубе с июня 2022-го года.
Под руководством испанского специалиста "Спартак" в текущем сезоне занимает 5-е место в РПЛ. В активе "красно-белых" 30 очков после 18-ти матчей чемпионата. Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль с приходом в команду Томаша Амарала утратил влияние на трансферы "Спартака" и будет обладать лишь правом совещательного голоса.
Источник: "Чемпионат"
Гладилин: Амарал и Абаскаль — временщики. Через 2-3 месяца их может и не быть в "Спартаке"
Экс-футболист Валерий Гладилин прокомментировал работу иностранных специалистов Гильермо Абаскаля и Томаша Амарала в "Спартаке".
Фото: официальный сайт "Спартака"