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Гладилин: Амарал и Абаскаль — временщики. Через 2-3 месяца их может и не быть в "Спартаке"

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Экс-футболист Валерий Гладилин прокомментировал работу иностранных специалистов Гильермо Абаскаля и Томаша Амарала в "Спартаке".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Спортивный директор, придя в команду, должен назвать цели, задачи. Допустим, стать чемпионами страны или выиграть кубок. Решение этого спортивного директора — это решение по бюджету. И тренер, и спортивный директор в очень непростой ситуации. Допускаю, что через два-три месяца их может и не быть в "Спартаке". Они скорее временщики", - заявил Гладилин.

Экс-скаут "Бенфики", "Гранады" и "Вальядолида" Томаш Амарал занял пост спортивного директора московского "Спартака" 1-го января 2024-го года. Контракт с португальским специалистом рассчитан на полтора года. Главный тренер Гильермо Абаскаль работает в клубе с июня 2022-го года.

Под руководством испанского специалиста "Спартак" в текущем сезоне занимает 5-е место в РПЛ. В активе "красно-белых" 30 очков после 18-ти матчей чемпионата. Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль с приходом в команду Томаша Амарала утратил влияние на трансферы "Спартака" и будет обладать лишь правом совещательного голоса.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Гладилин Амарал Абаскаль
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