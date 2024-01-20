"Илья понимает, что при Акинфееве он будет сидеть на скамейке, поэтому и стремится уйти из ЦСКА, чтобы получить игровую практику. Помазун проводит хороший сезон в "Урале", поэтому на него определенно есть спрос. Да и ему уже 27 лет, поэтому если он хочет играть в Европе, то уже пора это осуществить. Готов ли он? Да, я уверен в этом", - приводит слова Деменко "РБ Спорт".
Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА, но выступает в аренде за "Урал" c 2021 года. В текущем сезоне голкипер провел за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров "Урал" занимает двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Владимира Федотова располагаются на седьмой строчке с отставанием от лидирующего "Краснодара" в десять очков.
Деменко - о возможном переходе Помазуна в европейский клуб: готов ли он? Да, я уверен в этом
Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал желание Ильи Помазуна перейти в зарубежный клуб.
Фото: ФК "Урал"