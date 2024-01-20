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Мостовой: менять Абаскалю "Спартак", где всё замечательно и великолепно, на "Кадис" - смешно выглядит

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю со стороны руководства испанского "Кадиса".
Фото: AFP
- Честно говоря, я в это не верю. "Кадис" идёт в зоне вылета, поэтому вряд ли Абаскаль уйдёт. Это, наверное, такая "утка", запущенная друзьями или агентами. Тем более менять "Спартак", где всё замечательно и великолепно, и уходить в "Кадис", где через месяц-два уберут - да конечно нет. Это смешно выглядит, - передаёт слова Мостового Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что руководство испанского "Кадиса" рассматривает главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля в качестве кандидата на должность наставника команды. Сегодня стало известно, что "Кадис" уволил прежнего главного тренера Серхио Гонсалеса. Испанский клуб находится в зоне прямого вылета турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 15 очков в 21 матче.

"Спартак" по итогам осенней части сезона идёт в РПЛ пятым с отставанием от лидирующего "Краснодара" в 8 очков.

Спартак Кадис Абаскаль Мостовой
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