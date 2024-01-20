- Как Роналдо проходит адаптацию в "Ростове"? Все идет хорошо, слава богу. С ним общался Валерий Карпин? Когда тренеру это нужно, он разговаривает с Роналдо. Как он чувствует себя в коллективе? Очень счастлив. Когда увидим Роналдо на поле? Я верю, что в следующей игре.
Роналдо, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перебрался в "Ростов" 12 января из болгарского "Левски". Стороны заключили трудовое соглашение до лета 2028 года. В этом сезоне 23-летний бразильский форвард сыграл 25 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативный ассист.
"Ростов" по итогам осенней части текущего сезона занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 сыгранных матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Агент - об адаптации Роналдо в "Ростове": все идет хорошо, он очень счастлив
Агент новоиспеченного вингера "Ростова" Роналдо Хулио Сезар Гранха поделился информацией о том, как проходит адаптация игрока в коллективе.
Фото: ФК "Ростов"