Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
5 - 0 5 0
Кристал ПэласЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
Ноттингем Форест1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
0 - 2 0 2
Лас-ПальмасЗавершен
Вильярреал
1 - 1 1 1
МальоркаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
Сельта
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
2 - 0 2 0
Верона2 тайм
Удинезе
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
3 - 2 3 2
ХоффенхаймЗавершен
Кёльн
0 - 4 0 4
Боруссия ДЗавершен
Хайденхайм
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Дармштадт
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Бохум
1 - 0 1 0
ШтутгартЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
Байер1 тайм

Кубок Франции

Новости
Родез
1 - 3 1 3
Монако2 тайм
Орлеан
22:45
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
Аль-АхдудЗавершен

Агент - об адаптации Роналдо в "Ростове": все идет хорошо, он очень счастлив

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент новоиспеченного вингера "Ростова" Роналдо Хулио Сезар Гранха поделился информацией о том, как проходит адаптация игрока в коллективе.
Фото: ФК "Ростов"
- Как Роналдо проходит адаптацию в "Ростове"? Все идет хорошо, слава богу. С ним общался Валерий Карпин? Когда тренеру это нужно, он разговаривает с Роналдо. Как он чувствует себя в коллективе? Очень счастлив. Когда увидим Роналдо на поле? Я верю, что в следующей игре.

Роналдо, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перебрался в "Ростов" 12 января из болгарского "Левски". Стороны заключили трудовое соглашение до лета 2028 года. В этом сезоне 23-летний бразильский форвард сыграл 25 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативный ассист.

"Ростов" по итогам осенней части текущего сезона занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 сыгранных матчах.

Источник: "РБ Спорт"

Роналдо Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится