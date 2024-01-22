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Медведев – об интересе московских клубов к Коваленко: это слухи

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Председатель правления петербургского “Зенита” Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что московские команды РПЛ хотят подписать полузащитника сине-бело-голубых Александра Коваленко.
Фото: ФК "Зенит"
– Коваленко интересен московским клубам? Это слухи, — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подписании полузащитника петербургского “Зенита” Александра Коваленко заинтересованы топовые московские команды РПЛ. По слухам, российский футболист входит в шорт-лист “Спартака”, “Динамо” и “Локомотива”.

Напомним, действующее трудовое соглашение Коваленко с петербургским “Зенитом” истекает в июне 2028 года.

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