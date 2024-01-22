– Сперцян — хороший игрок, с удовольствием взял бы его в “Спартак”, — приводит слова Ловчева “Матч ТВ”.
Напомним, Эдуард Сперцян – воспитанник “Краснодара”. Текущий трудовой договор полузащитника сборной Армении с “быками” рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне хавбек забил восемь мячей в 21 матче своей команды во всех официальных турнирах.
Ловчев: с удовольствием взял бы Сперцяна в “Спартак”
Бывший футболист “Спартака” Евгений Ловчев заявил о том, что хотел бы видеть полузащитника “Краснодара” Эдуарда Сперцяна в московском клубе.
Фото: РИА Новости