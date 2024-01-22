Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм

Суперкубок Италии

Наполи
0 - 0 0 0
Интер2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 2 2 2
НавбахорЗавершен
Урал
2 - 1 2 1
Галф ЮнайтедЗавершен
Рубин
5 - 2 5 2
НапредакЗавершен

Ловчев: с удовольствием взял бы Сперцяна в “Спартак”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист “Спартака” Евгений Ловчев заявил о том, что хотел бы видеть полузащитника “Краснодара” Эдуарда Сперцяна в московском клубе.
Фото: РИА Новости
– Сперцян — хороший игрок, с удовольствием взял бы его в “Спартак”, — приводит слова Ловчева “Матч ТВ”.

Напомним, Эдуард Сперцян – воспитанник “Краснодара”. Текущий трудовой договор полузащитника сборной Армении с “быками” рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне хавбек забил восемь мячей в 21 матче своей команды во всех официальных турнирах.

Ловчев Сперцян Спартак Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится