"Каждый человек — кузнец своего счастья. Если игрок хочет перейти в другую команду, нельзя ему отказать в этом желании. Мы не знаем всех нюансов, не видели контрактов. Это очень тонкий вопрос", - цитирует Мещерякова "СЭ".
Ранее защитник "Зенита" Данил Круговой решил перейти в ЦСКА свободным агентом по окончании текущего сезона, оставшиеся полгода трудового соглашения Круговой проведет в "Зените-2". Петербургский клуб рассматривал несколько кандидатов на замену игроку, в числе которых: Хлучевич, Скопинцев и Горшков. Тикнизян провел за "Локомотив" в текущем сезоне 23 матча во всех турнирах и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.
Экс-президент "Локомотива" Мещеряков - о возможном уходе Тикнизяна: нельзя ему отказать в этом желании
Бывший президент "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о возможном трансфере Наира Тикнизяна в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"