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В "Твенте" подтвердили переговоры со "Спартаком" по трансферу Угальде

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В пресс-службе "Твенте" подтвердили, что "Спартак" сделал предложение о трансфере форварда Манфреда Угальде.
Фото: Getty Images
"Спартак" сделал нам предложение по поводу перехода Угальде", - цитирует "РИА Новости Спорт" представителя пресс-службы "Твенте".

Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" может заплатить за трансфер нападающего "Твенте" и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде более 14 миллионов евро.

Угальде выступает за нидерландскую команду с лета прошлого года. В его активе 25 матчей за "Твенте", в которых форвард забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

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