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Нобоа: буду вспоминать Россию с ностальгией. Я бы хотел вернуться в качестве тренера-скаута или журналиста

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Экс-игрок "Сочи" Кристиан Нобоа признался, что однажды хотел бы вернуться в Россию.
Фото: ФК "Сочи"
- Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю! Я бы хотел вернуться сюда в качестве тренера-скаута или журналиста. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим.

Напомним, ранее "Сочи" объявил о том, что полузащитник Кристиан Нобоа покидает клуб и возвращается в родной "Эмелек" из Эквадора, в котором начинал игровую карьеру.

38-летний футболист играл в России с 2007 года, защищая цвета казанского "Рубина", столичного "Динамо", "Ростова" и петербургского "Зенита". В текущем сезоне Нобоа провел 14 матчей за сочинскую команду, забил три гола и отдал один голевой пас.

Источник: "Матч ТВ"

Нобоа Сочи
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