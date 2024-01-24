- Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю! Я бы хотел вернуться сюда в качестве тренера-скаута или журналиста. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим.
Напомним, ранее "Сочи" объявил о том, что полузащитник Кристиан Нобоа покидает клуб и возвращается в родной "Эмелек" из Эквадора, в котором начинал игровую карьеру.
38-летний футболист играл в России с 2007 года, защищая цвета казанского "Рубина", столичного "Динамо", "Ростова" и петербургского "Зенита". В текущем сезоне Нобоа провел 14 матчей за сочинскую команду, забил три гола и отдал один голевой пас.
Источник: "Матч ТВ"
Нобоа: буду вспоминать Россию с ностальгией. Я бы хотел вернуться в качестве тренера-скаута или журналиста
Экс-игрок "Сочи" Кристиан Нобоа признался, что однажды хотел бы вернуться в Россию.
Фото: ФК "Сочи"