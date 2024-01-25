Как сообщает "Чемпионат", со ссылкой на неназванный источник, "Локомотив" пытался подписать защитника "Вердера" и сборной Сербии Милоша Вельковича. В контракте 28-летнего футболиста есть пункт выкупа за 5 миллионов евро. Сам игрок запросил у "Локомотива" зарплату в размере 1.5 миллиона евро. Сообщается, что "железнодорожники" вышли из переговоров.
В турнирной таблице РПЛ текущего сезона "Локомотив" с 31-м очком занимает 4-е место. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" составляет 7 очков. Недавно в СМИ появилась информация об интересе "железнодорожников" к защитнику "Вероны" Кораю Гюнтеру. Агент футболиста подтвердил факт переговоров с российским клубом.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Локомотив" пытался подписать защитника "Вердера" Милоша Вельковича
Сербский защитник Милош Велькович мог перейти из "Вердера" в "Локомотив".
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