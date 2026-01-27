"Мне Саусь нравится. Но заиграет ли он в "Спартаке" — большой вопрос. По функционалу он очень похож на Самошникова. Только моложе и, возможно, вариативнее. Однако одно дело быть звездой в "Балтике", другое — конкурировать в "Спартаке". Не могу сказать, как будет", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
Вчера, 26 января, Владислав Саусь перешел из калининградской "Балтики" в московский "Спартак" за 3,8 миллионов евро и заключил с красно-белыми контракт до лета 2030 года.
В текущем сезоне защитник провел за калининградцев во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,8 миллионов евро. Ранее Саусь выступал за ярославский "Шинник" и "Зенит-2".
Гасилин - о Саусе: заиграет ли он в "Спартаке" - большой вопрос
Фото: ФК "Спартак"