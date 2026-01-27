- Я в шоке. Для чего Саусь "Спартаку"? Это точно не самая проблемная для "Спартака" позиция. И для чего им сейчас нужен Саусь, этой зимой, - сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".
26 января московский "Спартак" официально объявил о приобретении крайнего полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. Стороны подписали трудовое соглашение до лета 2030 года. В составе красно-белых новичок будет выступать под 17-м игровым номером.
Владислав Саусь выступал за калининградскую команду с начала июля 2024 года. В текущем сезоне правый полузащитник провел за клуб 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Генич: для чего Саусь "Спартаку"? Я в шоке
Российский комментатор Константин Генич отреагировал на переход Владислава Сауся в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"