Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
1 - 0 1 0
Елимай1 тайм
Нижний Новгород
17:00
ФакелНе начат

Генич: для чего Саусь "Спартаку"? Я в шоке

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на переход Владислава Сауся в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
- Я в шоке. Для чего Саусь "Спартаку"? Это точно не самая проблемная для "Спартака" позиция. И для чего им сейчас нужен Саусь, этой зимой, - сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".

26 января московский "Спартак" официально объявил о приобретении крайнего полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. Стороны подписали трудовое соглашение до лета 2030 года. В составе красно-белых новичок будет выступать под 17-м игровым номером.

Владислав Саусь выступал за калининградскую команду с начала июля 2024 года. В текущем сезоне правый полузащитник провел за клуб 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится