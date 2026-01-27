Пруцев заявил, что готов играть в Европе за топовый клуб

"Я сейчас играю в "Локомотиве", а это топ-клуб, в том числе по европейским меркам. Какой смысл мне ехать на понижение куда-то в надежде, что когда-нибудь позовут выше? Поэтому — да, если уж и ехать, то напрямую в топовую лигу и топовый клуб", - цитирует Пруцева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Данил Пруцев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. На счету полузащитника восемь матчей в составе национальной команды России и два забитых гола.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 5 миллионов евро. Ранее Пруцев выступал за самарские "Крылья Советов", "Сочи" и "Чертаново".
