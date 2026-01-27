"Когда подписывали Самошникова из "Локомотива" все говорили, как это здорово, как он заиграет, и все будет хорошо. Но вот пару раз сыграл и пропал. В чем проблема, никто сейчас не ответит. Вчера вот еще подписали Сауся...Вообще непонятно, что будет с Самошниковым. На данный момент считаю, что переход Ильи из "Локомотива" — это ошибка игрока, которая отразилась на его карьере", - цитирует Мостового "СЭ".
Ранее пресс-служба московского "Спартака" объявила, что защитник Илья Самошников покинул расположение команды и продолжит готовиться к возобновлению сезона в Москву. Сообщалось, что футболист вернется в расположение красно-белых к матчу с "Пюником".
Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до июня 2028 года. Защитник провел за красно-белых во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет 1+1 по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 3 миллиона евро, на счету игрока 5 матчей в составе сборной России.
Мостовой: переход Самошникова из "Локомотива" — это ошибка
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником "Спартака" Ильей Самошниковым.
