Агент Сафонов: "Балтика" не посыпется из-за ухода ведущих футболистов

"Не думаю, что "Балтика" посыпется из-за ухода ведущих футболистов. Это сто процентов тренерская команда, там не заметят потерь. Да, ушел Саусь, может, и еще кто-то уйдет в это окно, но глобально ничего не поменяется. Главное, чтобы не забрали Бориско — его будет трудно заменить", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Напомним, что ранее защитник Владислав Саусь перешел из калининградской "Балтики" в московский "Спартак". Также сообщалось, что команду в зимнее трансферное окно может покинуть Максим Петров - полузащитник интересен московскому "Локомотиву".
По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе. Калининградцы отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на пять баллов.
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о перспективах калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"