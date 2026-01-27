Экс-игрок "Зенита" подпишет контракт с сербским клубом - "СЭ"

По информации источника, полузащитник Саша Зделар в ближайшее время подпишет контракт с сербским "Партизаном", переговоры находятся на финальной стадии.
Саша Зделар с 2022 по 2025 год выступал за ЦСКА, а после на протяжении полугода был игроком петербургского "Зенита". Всего на счету полузащитника 77 матчей в чемпионате России, один забитый мяч и одна голевая передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Источник: "СЭ".
Фото: ФК "Зенит"