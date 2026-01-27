Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
1 - 0 1 0
Елимай1 тайм
Нижний Новгород
17:00
ФакелНе начат

Экс-игрок "Зенита" подпишет контракт с сербским клубом - "СЭ"

Экс-игрок петербургского "Зенита" и ЦСКА Саша Зделар продолжит карьеру в Сербии.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, полузащитник Саша Зделар в ближайшее время подпишет контракт с сербским "Партизаном", переговоры находятся на финальной стадии.

Саша Зделар с 2022 по 2025 год выступал за ЦСКА, а после на протяжении полугода был игроком петербургского "Зенита". Всего на счету полузащитника 77 матчей в чемпионате России, один забитый мяч и одна голевая передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: "СЭ".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится