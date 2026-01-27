- Саусь – хороший футболист, а главное молодой, значит, есть куда расти. "Спартак" грамотно сработал, и забрал хорошего игрока на рынке. Он точно талантливый игрок, но может быть и такое, что он не заиграет в "Спартаке". Все будет зависеть только от него. Все-таки в "Спартаке" другой уровень сопротивления - сказал Мостовой.
Владислав Саусь выступал за калининградскую команду с начала июля 2024 года. В текущем сезоне правый полузащитник провел за клуб 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Александр Мостовой: Саусь может и не заиграть в "Спартаке"
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал для Rusfootball.info переход полузащитника "Балтики" Владислава Сауся в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"