"При прохождении медобследования у Ильи нашли небольшое повреждение. Сегодня он прошел определенные процедуры в Москве, через неделю вылетает на сбор и будет полноценно готовиться с командой к сезону", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее пресс-служба московского "Спартака" объявила, что защитник Илья Самошников покинул расположение команды и продолжит готовиться к возобновлению сезона в Москву. Сообщалось, что футболист вернется в расположение красно-белых к матчу с "Пюником".
Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до июня 2028 года. Защитник провел за красно-белых во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет 1+1 по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 3 миллиона евро, на счету игрока 5 матчей в составе сборной России.
Агент Самошникова рассказал, когда защитник вернется в расположение "Спартака"
Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника "Спартака" Ильи Самошникова, прокомментировал отъезд футболиста в Москву.
Фото: ФК "Спартак"