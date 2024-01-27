Стали известны условия, при которых клуб "Янг Африканс" из Танзании готов расстаться с голкипером Джиги Диарра, которым интересуется "Зенит". Как сообщает источник, запрос нынешнего клуба вратаря сборной Мали составляет 10 миллионов долларов. Недавно агент Диарра подтвердил интерес к своему клиенту со стороны санкт-петербургского клуба.
Сейчас Джиги Диарра представляет сборную Мали на Кубке Африканских Наций. Всего на счету 28-летнего голкипера 54 матча в составе национальной команды. Кроме того, в текущем сезоне Диарра принял участие в 7-ми матчах африканской Лиги Чемпионов в составе "Янг Африканс", в которых пропустил 3 мяча и 4 игры отстоял "на ноль".
Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает Джиги Диарра в 200 тысяч евро.
Источник: "Спорт 24"
Источник: "Янг Африканс" требует у "Зенита" 10 млн долларов за вратаря Диарра
Клуб "Янг Африканс" из чемпионата Танзании хочет заработать 10 миллионов долларов на трансфере вратаря сборной Мали Джиги Диарра в "Зенит".
Фото: Imago