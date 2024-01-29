- Не кажется ли мне, что 14 миллионов евро - много за Скопинцева? Нет, не кажется. Потому что у "Динамо" нет в ближайшей перспективе левого защитника. Продавать своего ведущего футболиста на этой позиции за 6 миллионов - это неправильно. Насколько я знаю, Скопинцева купили за 4,5 миллиона у "Краснодара". Парень уже находится четыре года в команде, летом переподписал контракт. Тут же тоже надо считать математику. Плюс он россиянин, игрок сборной. За сколько его продавать? В убыток себе? Думаю, все должны быть довольны: и Скопинцев, и клуб, который из него сделал футболиста, - передаёт слова Орещука "РБ Спорт".
Ранее появилась информация о предметном трансферном интересе петербургского "Зенита" к 26-летнему левому защитнику московского "Динамо" Дмитрию Скопинцеву. По данным источника, руководство сине-бело-голубых предложило за футболиста трансферную компенсацию в размере 6 миллионов евро, в то время как столичный клуб хотел бы получить за него 14 миллионов евро.
Скопинцев выступает за московское "Динамо" с января 2020 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча в составе бело-голубых во всех турнирах, 1 забитый гол и 2 результативных паса. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Скопинцева в 3 миллиона евро.
Орещук: не кажется, что 14 миллионов евро от "Зенита" за Скопинцева - много для "Динамо". В убыток себе продавать?
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал информацию о трансферном интересе "Зенита" к защитнику бело-голубых Дмитрию Скопинцеву.
Фото: ФК "Динамо"