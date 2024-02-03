- Жена Даниила отправила все документы для получения гражданства Израиля. Если она получит, то, вероятно, футболист тоже получит израильский паспорт. Что касается возможного выступления за национальную сборную Израиля, то это пока не рассматривается. Еще слишком рано об этом говорить.
Напомним, вчера, 2 февраля, московское "Динамо" официально объявило о переходе на правах аренды до конца текущего сезона вингера Даниила Лесового в "Маккаби" из Хайфы.
Действующее соглашение Лесового с "бело-голубыми" рассчитано до июня 2026 года. За "Динамо" футболист провел 72 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и отдал 11 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего крайнего нападающего один голевой ассист за 82 минуты в РПЛ и 339 минут в играх Кубка России.
Источник: "РИА Новости"
Агент - о возможном выступлении Лесового за сборную Израиля: слишком рано об этом говорить
Агент российского хавбека "Маккаби" Хайфа Даниила Лесового Шахар Гринберг прокомментировал возможное выступление футболиста за национальную сборную Израиля.
Фото: Чемпионат.com