"Буду рад титулу "Краснодара". Мне кажется, его все ждут. Я точно в этой гонке за них буду болеть. Хочется, чтобы они побились — это будет долгожданное чемпионство", - цитирует Комличенко "Чемпионат".
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Команда Сергея Семака становилась чемпионом РПЛ пять раз кряду. Николай Комличенко в текущем сезоне забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 18-ти матчах "Ростова". Южане идут на одиннадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ с 21-м очком.
Комличенко: буду рад титулу "Краснодара", мне кажется, его все ждут
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко признался, что поддерживает "Краснодар" в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"