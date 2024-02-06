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Мостовой: Джикия для "Спартака" намного важнее Абаскаля

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался относительно возможного ухода Георгия Джикии из «Спартака».
Фото: "РИА Новости"
Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в «Спартаке». Ранее агент Джикии сообщил, что Георгий не станет продлять контракт с московским клубом до тех пор, пока в нем остается главным тренером Гильермо Абаскаль.

По словам Мостового, в случае ухода Джикии «красно-белые» потеряют лидера команды, а Абаскаля экс-полузащитник считает лишь очередным иностранным тренером «Спартака».

«Конечно, для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля. Георгий много лет играл в команде, был одним из главных действующих лиц, капитаном, завоевал чемпионство. А Абаскаль что? Приехал — уехал», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой Джикия Абаскаль Спартак
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