– Это неправда. Клаудиньо останется в “Зените” минимум до лета, — цитирует Гарсию Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник петербургского “Зенита” Клаудиньо может продолжить карьеру в бразильском “Коринтиансе”.
Напомним, действующее соглашение Клаудиньо с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027 года.
Агент: Клаудиньо останется в “Зените” минимум до лета
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника “Зенита” Клаудиньо, высказался о будущем клиента к петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"