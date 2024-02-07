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Агент: Клаудиньо останется в “Зените” минимум до лета

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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника “Зенита” Клаудиньо, высказался о будущем клиента к петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
– Это неправда. Клаудиньо останется в “Зените” минимум до лета, — цитирует Гарсию Sport24.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник петербургского “Зенита” Клаудиньо может продолжить карьеру в бразильском “Коринтиансе”.

Напомним, действующее соглашение Клаудиньо с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027 года.

Зенит Клаудиньо Российские трансферы
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