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Агент Игоря Дивеева: я не вижу никаких причин, которые бы помешали ему вернуться на высокий уровень

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Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о восстановлении от травмы своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Тяжело не играть, когда ты вынужден находиться длительное время без мяча, без игры и практически заниматься исключительно восстановительными упражнениями, которые напрямую с футболом не связаны. Но я не вижу никаких причин, которые бы помешали ему вернуться на высокий уровень", - цитирует Еремина Metaratings.

Напомним, что Игорь Дивеев получил травму голеностопа в первом матче сезона за Суперкубок России против "Зенита". Игрок ни разу не появился на поле в первой части сезона и лишь на зимних сборах вернулся в общую тренировочную группу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего центрального защитника в 7 миллионов евро. ЦСКА после 18-ти сыгранных туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России.

ЦСКА Дивеев
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