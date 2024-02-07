"Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения. Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали", - цитирует Абаскаля "Матч ТВ".
Сегодня, 7-го февраля, московский "Спартак" уступил в товарищеской встрече "Ростову" со счетом 0:3. Голами отличились: Чернов, Комличенко и Щетинин. Команда Гильермо Абаскаля после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Абаскаль - о поражении "Ростову": сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о поражении "Ростову" в товарищеском матче со счетом 0:3.
Фото: ФК "Спартак"