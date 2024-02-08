Агент Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал свое резонансное интервью, в котором сообщил, что вряд ли получится договориться со «Спартаком» о новом контракте для игрока.
По словам агента, со стороны клубы не было никакого давления, а он, как представитель Джикии, всего лишь заботится о футболисте и хочет помогать ему как сыну и как другу.
«В интервью мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать. Но я посчитал нужным выступить так, как выступил», - передает слова Джикии «РБК Спорт».
Агент Джикии: мне следовало говорить о ситуации с контрактом Георгия помягче
Агент Георгия Джикии Вадим Шпинев высказался относительно своего эмоционального интервью.
Фото: "Чемпионат"