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Агент Джикии: мне следовало говорить о ситуации с контрактом Георгия помягче

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Агент Георгия Джикии Вадим Шпинев высказался относительно своего эмоционального интервью.
Фото: "Чемпионат"
Агент Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал свое резонансное интервью, в котором сообщил, что вряд ли получится договориться со «Спартаком» о новом контракте для игрока.

По словам агента, со стороны клубы не было никакого давления, а он, как представитель Джикии, всего лишь заботится о футболисте и хочет помогать ему как сыну и как другу.

«В интервью мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать. Но я посчитал нужным выступить так, как выступил», - передает слова Джикии «РБК Спорт».

Спартак Джикия Шпинев
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