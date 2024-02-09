"Полузащитник петербургского "Зенита" Ду Кейрос продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Гремио" на правах аренды" , - приводит слова Медведева "РИА Новости".
В текущем сезоне Ду Кейрос вышел на поле в 17-ти матчах и провел на поле суммарно 613 игровых минут. На счету полузащитника один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца в 3 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Председатель правления "Зенита" Медведев: Ду Кейрос продолжит карьеру в "Гремио" на правах аренды
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что Ду Кейрос продолжит карьеру в "Гремио".
Фото: ФК "Зенит"