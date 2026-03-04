Матчи Скрыть

Кубок России

Крылья Советов
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
КраснодарЗавершен

"Ньюкасл" в меньшинстве обыграл "Манчестер Юнайтед"

"Ньюкасл" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 29-го тура чемпионата Англии - 2:1.
Основные события развернулись в концовке первого тайма. На 45+1-й минуте хозяева остались вдесятером после второй жёлтой карточки Джейкоба Рэмси. Несмотря на это, уже через несколько минут "сороки" вышли вперёд - Энтони Гордон реализовал пенальти на 45+6-й.

Однако перед самым перерывом гости сумели восстановить равновесие: на 45+9-й минуте отличился Каземиро. Победу "Ньюкаслу" принёс гол Уильяма Осулы, который отправил мяч в сетку на 90-й минуте встречи.

"Ньюкасл" набрал 39 очков и занимает 12-е место в таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с 51 баллом располагается на третьей позиции.

