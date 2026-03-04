"Ньюкасл" в меньшинстве обыграл "Манчестер Юнайтед"

"Ньюкасл" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 29-го тура чемпионата Англии - 2:1.

Фото: BBC Sport

Основные события развернулись в концовке первого тайма. На 45+1-й минуте хозяева остались вдесятером после второй жёлтой карточки Джейкоба Рэмси. Несмотря на это, уже через несколько минут "сороки" вышли вперёд - Энтони Гордон реализовал пенальти на 45+6-й.



Однако перед самым перерывом гости сумели восстановить равновесие: на 45+9-й минуте отличился Каземиро. Победу "Ньюкаслу" принёс гол Уильяма Осулы, который отправил мяч в сетку на 90-й минуте встречи.



"Ньюкасл" набрал 39 очков и занимает 12-е место в таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с 51 баллом располагается на третьей позиции.

