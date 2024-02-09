По информации источника, мексиканская "Америка" предложила за трансфер Виктора Давилы 6 миллионов евро, но московский ЦСКА отказался продавать игрока.
Чилийский нападающий перешел в ЦСКА из мексиканского "Леона" летом 2023 года за 5 миллионов евро. В текущем сезоне Давила провел за "армейцев" 15 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 5,5 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на десять очков.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": ЦСКА отказался продавать Давилу в мексиканскую "Америку" за сумму около 6 млн евро
Московский ЦСКА отказался продавать Давилу в мексиканскую "Америку".
Фото: ПФК ЦСКА