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"Чемпионат": ЦСКА отказался продавать Давилу в мексиканскую "Америку" за сумму около 6 млн евро

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Московский ЦСКА отказался продавать Давилу в мексиканскую "Америку".
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, мексиканская "Америка" предложила за трансфер Виктора Давилы 6 миллионов евро, но московский ЦСКА отказался продавать игрока.

Чилийский нападающий перешел в ЦСКА из мексиканского "Леона" летом 2023 года за 5 миллионов евро. В текущем сезоне Давила провел за "армейцев" 15 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 5,5 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на десять очков.

Источник: "Чемпионат"

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