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Глеб: среди россиян много кто выделяется - и Головин, и Захарян. А лучшего белорусского футболиста мне трудно назвать

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Белорусский экс-полузащитник лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб высказался об уровне национального чемпионата Белоруссии.
Фото: МатчТВ
- Белорусское первенство намного слабее российского. Это нужно признать. В последнее время уровень очень сильно упал. Из-за этого мне затруднительно назвать лучшего белорусского футболиста. Среди россиян много кто выделяется. И Головин, и Захарян. А у нас же могу хоть как-то выделить только Владислава Морозова, который играет в Португалии за "Ароку". Поэтому в данном вопросе всё говорит само за себя, - цитирует Глеба RT.

27-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин с июля 2018 года выступает за "Монако", в текущем сезоне на его счету 5 забитых голов и 4 результативных паса в 20 матчах зпа монегасков во всех турнирах. 20-летний атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян с августа 2023 года играет за испанский "Реал Сосьедад", в котором провёл 24 матча во всех турнирах с одним результативным пасом.

23-летний белорусский нападающий Владислав Морозов в январе 2024 года перешёл из минского "Динамо" в португальскую "Ароку", сумма трансферной компенсации составила 300 тысяч евро.

Головин Захарян Глеб
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