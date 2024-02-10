Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Лутон Таун
1 - 3 1 3
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Ливерпуль
3 - 1 3 1
БернлиЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 3 2 3
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
1 - 1 1 1
ВильярреалЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
ОсасунаЗавершен
Реал Мадрид
4 - 0 4 0
ЖиронаЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
1 - 3 1 3
ЛациоЗавершен
Рома
2 - 4 2 4
ИнтерЗавершен
Сассуоло
1 - 1 1 1
Торино1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
0 - 0 0 0
ДармштадтЗавершен
Унион
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 1 1 1
БохумЗавершен
Вердер
1 - 2 1 2
ХайденхаймЗавершен
Аугсбург
2 - 2 2 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Байер
3 - 0 3 0
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
3 - 1 3 1
СтрасбургЗавершен
ПСЖ
2 - 1 2 1
Лилль1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 1 3 1
Арсенал ТулаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
ОрдабасыЗавершен

Агент Миранчука: этот сезон Антон доиграет за “Локомотив”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вадим Шпинев, агент полузащитника “Локомотива” Антона Миранчука, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"
– Этот сезон он доиграет за “Локомотив”, больше никаких новостей. Вы все узнаете летом, именно тогда появится новая информация.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере полузащитника московского “Локомотива” Антона Миранчука в текущее трансферное окно заинтересованы клубы из чемпионата Турции.

Напомним, действующее трудовое соглашение Антона Миранчука с железнодорожниками рассчитано до июня 2024 года.

Источник: “РБ Спорт”

Миранчук Ан Локомотив Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится