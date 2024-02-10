– Этот сезон он доиграет за “Локомотив”, больше никаких новостей. Вы все узнаете летом, именно тогда появится новая информация.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере полузащитника московского “Локомотива” Антона Миранчука в текущее трансферное окно заинтересованы клубы из чемпионата Турции.
Напомним, действующее трудовое соглашение Антона Миранчука с железнодорожниками рассчитано до июня 2024 года.
Источник: “РБ Спорт”
Агент Миранчука: этот сезон Антон доиграет за “Локомотив”
Вадим Шпинев, агент полузащитника “Локомотива” Антона Миранчука, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"