"Вулверхэмптон" вырвал победу у "Ливерпуля" в добавленное время

Победный мяч на четвёртой добавленной минуте принёс "Вулверхэмптону" три очка в домашней встрече 29-го тура АПЛ против "Ливерпуля" - 2:1.

Фото: BBC Sport

До перерыва команды обошлись без забитых мячей. Счёт был открыт на 78-й минуте - отличился защитник хозяев Родригу Гомеш. Вскоре гости восстановили равновесие после гола Мохамеда Салаха. Развязка наступила уже в компенсированное время, когда бразильский полузащитник Андре принёс "волкам" победу.



После этого успеха "Вулверхэмптон" имеет в активе 16 очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии. "Ливерпуль" располагается на пятой позиции.

Вулверхэмптон