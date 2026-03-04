"Аль-Наср" отреагировал на слухи об уезде Роналду из страны

Слухи об экстренном отъезде Криштиану Роналду из Саудовской Аравии не получили подтверждения.

Фото: ФК "Аль-Наср"

На фоне сообщений о напряжённой обстановке в регионе пресс-служба "Аль-Насра" опубликовала актуальное фото португальца с тренировочного занятия. Ранее в медиа появлялась информация, что португалец мог покинуть страну после сообщений об атаках дронов по Эр-Рияду. Однако публикация клуба дала понять, что нападающий остаётся в расположении команды.



В нынешнем сезоне Роналду провёл 26 матчей, записав на свой счёт 22 забитых мяча и четыре голевые передачи.