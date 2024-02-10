Джорджевич – об уходе из “Сочи”: позвонили и сказали, что клуб не нуждается в моих услугах

Экс-форвард московского “Сочи” Лука Джорджевич рассказал, как узнал о том, что на него не рассчитывают в российском клубе.

Фото: ФК "Сочи"





29-летний черногорский нападающий стал футболистом “Сочи” в сентябре 2022 года. Он перешел в стан южан на правах свободного агента. В январе текущего года Лука Джорджевич покинул стан южан. В этом сезоне форвард провел 14 матчей во всех официальных турнирах. Лука записал в собственный актив четыре гола и два ассиста.



Напомним, 10 февраля Джорджевич объявил о том, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии – он перейдет в “Абху”.



Источник: — Просто позвонили по телефону и сказали, что клуб не нуждается в услугах? Да. Просто позвонили и сказали — все, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно.29-летний черногорский нападающий стал футболистом “Сочи” в сентябре 2022 года. Он перешел в стан южан на правах свободного агента. В январе текущего года Лука Джорджевич покинул стан южан. В этом сезоне форвард провел 14 матчей во всех официальных турнирах. Лука записал в собственный актив четыре гола и два ассиста.Напомним, 10 февраля Джорджевич объявил о том, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии – он перейдет в “Абху”.Источник: “РБ Спорт”