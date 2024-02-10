Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
17:00
АрсеналНе начат
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
16:00
СельтаНе начат
Мальорка
18:15
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
20:30
АтлетикоНе начат
Барселона
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
14:30
ФрозинонеНе начат
Монца
17:00
ВеронаНе начат
Болонья
17:00
ЛеччеНе начат
Дженоа
20:00
АталантаНе начат
Милан
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
МайнцНе начат
Хоффенхайм
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
15:00
РеннНе начат
Лорьян
17:00
РеймсНе начат
Тулуза
17:00
НантНе начат
Клермон
17:00
БрестНе начат
Монпелье
19:05
ЛионНе начат
Ницца
22:45
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
17:00
ЕлимайНе начат
Кайрат
20:00
РостовНе начат

Алаев – о ситуации Джикии в “Спартаке”: я бы не стал говорить, что она портит имидж лиги

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг защитника московского “Спартака” Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
– Это сложная ситуация, но точно внутренняя проблема клуба. Говорить о том, что эта ситуация портит имидж лиги, я бы не стал.

В последние дни главной темой российского футбола стала ситуация в московском “Спартаке”. Вадим Шпинев, агент капитана красно-белых Джикии, в интервью “Чемпионату” сделал громкое заявление. Функционер сказал, что Георгий не останется в столичном клубе, если его рулевым останется Гильермо Абаскаль.

В то же время действующий контракт Джикии со “Спартаком” истекает в июне. Стороны не планирует начинать переговоры о его продлении до конца сезона.

Источник: “Матч ТВ”

Джикия Спартак Алаев РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится