– Это сложная ситуация, но точно внутренняя проблема клуба. Говорить о том, что эта ситуация портит имидж лиги, я бы не стал.
В последние дни главной темой российского футбола стала ситуация в московском “Спартаке”. Вадим Шпинев, агент капитана красно-белых Джикии, в интервью “Чемпионату” сделал громкое заявление. Функционер сказал, что Георгий не останется в столичном клубе, если его рулевым останется Гильермо Абаскаль.
В то же время действующий контракт Джикии со “Спартаком” истекает в июне. Стороны не планирует начинать переговоры о его продлении до конца сезона.
Источник: “Матч ТВ”
Алаев – о ситуации Джикии в “Спартаке”: я бы не стал говорить, что она портит имидж лиги
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг защитника московского “Спартака” Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"