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Экс-игрок "Динамо" Сапета: чемпионство "бело-голубых" не за горами

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Экс-игрок "Динамо" Александр Сапета заявил, что в ближайшем будущем московский клуб может стать чемпионом России.
Фото: "РИА Новости"
"Родной клуб, поэтому не могу не следить. Надеюсь, что в ближайшем будущем "бело?голубых" ждёт чемпионство. Команда Лички пока держатся в призовой тройке. Надеюсь, что так и останется после 30 туров. Повторюсь, чемпионство не за горами", - цитирует Сапету Metaratings.

После 18-ти сыгранных туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. После зимней паузы "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ. Напомним, что московский клуб обыграл петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф Кубка России. Марцел Личка, ранее работавший в "Оренбурге", возглавил клуб летом 2023 года.

Динамо Сапета Личка
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