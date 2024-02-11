"Родной клуб, поэтому не могу не следить. Надеюсь, что в ближайшем будущем "бело?голубых" ждёт чемпионство. Команда Лички пока держатся в призовой тройке. Надеюсь, что так и останется после 30 туров. Повторюсь, чемпионство не за горами", - цитирует Сапету Metaratings.
После 18-ти сыгранных туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. После зимней паузы "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ. Напомним, что московский клуб обыграл петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф Кубка России. Марцел Личка, ранее работавший в "Оренбурге", возглавил клуб летом 2023 года.
Экс-игрок "Динамо" Сапета: чемпионство "бело-голубых" не за горами
Экс-игрок "Динамо" Александр Сапета заявил, что в ближайшем будущем московский клуб может стать чемпионом России.
Фото: "РИА Новости"