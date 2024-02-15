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Дьяков: "Спартак" правильно не продлевает контракт с Мозесом

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Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков прокомментировал слухи об уходе полузащитника Виктора Мозеса из московского "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
"Мозес хоть и классный футболист, но он человек настроения. Плюс у него травмы. Не продлевать контракт с ним - правильное решение руководства "Спартака". Не знаю, будет ли у него мотивация доигрывать сезон. Возможно, он захочет себя продать и попытается проявить себя, чтобы на него обратили внимание", - сказал Дьяков.

Ранее появилась информация, что московский "Спартак" планирует расстаться с четырьмя футболистами до закрытия трансферного окна. В списке фигурировал и нигерийский полузащитник Виктор Мозес, которого, по сообщениям СМИ, предложили ряду клубов из ОАЭ. Агент футболиста, однако, заявил, что Мозес не планирует уходить из "Спартака" зимой и доиграет сезон до конца. Контракт Мозеса с "красно-белыми" истекает летом 2024-го.

В первой части сезона на счету Виктора Мозеса 1+1 по системе гол+пас в 12-ти матчах РПЛ за "Спартак".

Источник: "Чемпионат"

Спартак Мозес Дьяков
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