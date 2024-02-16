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Нагорных – о медиаактивности Дзюбы: на сегодняшний день Артем нас устраивает

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Председатель совета директоров московского “Локомотива” Юрий Нагорных высказался о медийности нападающего команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
– Считаю, что если медиаактивность не мешает основной деятельности в футболе, то мы не запрещаем игрокам заниматься чем-то еще. Нас на сегодняшний день устраивает Артем как футболист.

Отметим, что нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба активно ведет себя в медиа-пространстве. Российский форвард снимается в различных юмористических программах и даже в фильмах.

Напомним, 35-летний Артем Дзюба имеет действующее соглашение с московским “Локомотивом” до июня 2024 года.

Источник: “Матч ТВ”

Нагорных Локомотив Дзюба
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