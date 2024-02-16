– Считаю, что если медиаактивность не мешает основной деятельности в футболе, то мы не запрещаем игрокам заниматься чем-то еще. Нас на сегодняшний день устраивает Артем как футболист.
Отметим, что нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба активно ведет себя в медиа-пространстве. Российский форвард снимается в различных юмористических программах и даже в фильмах.
Напомним, 35-летний Артем Дзюба имеет действующее соглашение с московским “Локомотивом” до июня 2024 года.
Источник: “Матч ТВ”
Нагорных – о медиаактивности Дзюбы: на сегодняшний день Артем нас устраивает
Председатель совета директоров московского “Локомотива” Юрий Нагорных высказался о медийности нападающего команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"