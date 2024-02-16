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Нападающий "Спартака" Квинси Промес объявлен в международный розыск

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Игрок "Спартака" Квинси Промес объявлен в международный розыск, нападающему грозит 7,5 лет тюремного заключения.
Фото: ФК "Спартак"
Нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса объявили в международный розыск. Игроку грозит 7,5 лет тюремного заключения за нападение на кузена и участие в контрабанде наркотиков. Нидерланды принимают меры по экстрадиции Промеса.

В текущем сезоне нападающий провел за "Спартак" 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. Контракт голландца с "красно-белыми" рассчитан до конца текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

Источник: "РИА Новости"

Спартак Промес
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