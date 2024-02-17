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Радченко: у РПЛ есть потенциал для того, чтобы попасть в топ-3 лиг по выручке в Европе

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Радченко поделился своими рассуждениями о перспективах РПЛ в финансовом развитии.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился своими мыслями относительно финансового развития РПЛ. По словам Радченко, несмотря на непростые условия, нужно отдать должное руководителям, ведь чемпионат России продолжает развиваться.

Напомним, что ранее УЕФА опубликовал отчет по суммарной выручке клубов за 2022 год, в котором Российская Премьер-Лига заняла шестую строчку. Общая выручка клубов РПЛ составила 1.05 миллиарда евро.

«Вижу ли потенциал, чтобы РПЛ приблизилась к топ?5 чемпионатам по выручке? Пока это сложно. Но если мы даже сейчас зарабатываем, то потенциал есть. Уверен, что мы можем быть не только в пятерке, но и даже в тройке», - передает слова Радченко Legalbet.

Радченко
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