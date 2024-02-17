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Нападающий "Ахмата" Конате: думаю, что сборная России смогла бы выиграть Кубок африканских наций

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Форвард "Ахмата" Конате заявил, что сборная России не смогла бы выиграть Кубок африканских наций.
Фото: "РИА Новости"
"Сборной России пришлось бы очень тяжело. Я даже думаю, что она не смогла бы, потому что и климат другой, и культура, и атмосфера. Возможно, если бы россияне провели больше лет в наших соревнованиях, они смогли бы адаптироваться", - приводит слова Конате "РИА Новости".

Сборная Кот-д'Ивуара стала обладателем Кубка африканских наций-2023, обыграв в финальном матче Нигерию. В марте текущего года сборная России проведет два товарищеских матча: 21-го марта с Сербией и через четыре дня со сборной Парагвая. Конате в нынешнем сезоне провел за "Ахмат" 22 матча и отметился 7-ю забитыми мячами. На турнире африканских наций форвард выступал за национальную команду Буркина-Фасо, которая смогла дойти до 1/8 финала. Мохамед отличился забитым мячом в ворота алжирцев.

Ахмат Конате Сборная России
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