"Я потерпел его неважную игру, но дождался, потому что доверял ему. Первая игра с "Родиной" на искусственном поле, тайм отыграл и говорит: "Всё, я больше не могу, ноги болят". Ребята закипели тогда, сказали ему собраться. Но он пацанёнок ещё в этом плане, были слезы немного. У каждого футболиста есть мечта - играть в "Реале", "Барселоне". Я только буду рад", - заявил Юран.
Напомним, 17-го января текущего года вингер Эдгар Севикян перебрался из "Пари НН" в венгерский "Ференцварош". Сумма трансфера составила 1.2 миллиона евро. В зимнее трансферное окно Севикяном также интересовался "Краснодар". Свое решение сторона футболиста объяснила тем, что из чемпионата Венгрии проще перебраться в одну из Топ-5 европейских лиг, нежели из России.
В первой части сезона Севикян принял участие в 24-х матчах "Пари НН" в чемпионате и кубке России. На счету футболиста 7 забитых мячей. Эдгар Севикян уже дебютировал в составе "Ференцвароша", выйдя на замену за минуту до конца матча 18-го тура чемпионата Венгрии против "Кишварды".
Источник: "Матч ТВ"
Юран - о Севикяне: мечта каждого футболиста - играть в "Реале", "Барселоне". Я буду только рад
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран высказался о полузащитнике Эдгаре Севикяне, перебравшемся в зимнее трансферное окно в "Ференцварош".
Фото: "Чемпионат"